1 тысяча камбоджийских риелей в евро

Сконвертируйте KHR в EUR по реальному обменному курсу

1 000 khr
0,23 eur

1.00000 KHR = 0.00023 EUR

Среднерыночный курс в 18:22 UTC
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График изменения обменного курса KHR к EUR

1 мин. назад 1 KHR → 0 EUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861251.066788.66781.442661.657910.956618.2025
1GBP1.161111.23855102.9531.675081.925011.1107121.135
1USD0.937450.807396183.12351.352451.554240.896817.0643
1INR0.0112780.009713210.012030310.01627040.0186980.01078880.205289

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийских риелей

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Евро
1 KHR0.00023 EUR
5 KHR0.00114 EUR
10 KHR0.00228 EUR
20 KHR0.00456 EUR
50 KHR0.01139 EUR
100 KHR0.02278 EUR
250 KHR0.05695 EUR
500 KHR0.11391 EUR
1000 KHR0.22782 EUR
2000 KHR0.45564 EUR
5000 KHR1.13909 EUR
10000 KHR2.27818 EUR
Обменные курсы Евро / Камбоджийский риель
1 EUR4389.47000 KHR
5 EUR21947.35000 KHR
10 EUR43894.70000 KHR
20 EUR87789.40000 KHR
50 EUR219473.50000 KHR
100 EUR438947.00000 KHR
250 EUR1097367.50000 KHR
500 EUR2194735.00000 KHR
1000 EUR4389470.00000 KHR
2000 EUR8778940.00000 KHR
5000 EUR21947350.00000 KHR
10000 EUR43894700.00000 KHR