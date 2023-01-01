Камбоджийские риели в канадские доллары

Сконвертируйте KHR в CAD по реальному обменному курсу

1000 khr
0.33 cad

1.00000 KHR = 0.00033 CAD

Среднерыночный курс в 19:17 UTC
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График изменения обменного курса KHR к CAD

1 мин. назад 1 KHR → 0 CAD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073288.95751.455211.670870.956618.5083
1GBP1.163611.24875103.5091.693241.944181.113121.5358
1USD0.93180.800801182.891.355951.55690.8913517.2459
1INR0.01124130.009661010.012064210.01635840.01878280.01075340.208058

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Канадский доллар
1 KHR0.00033 CAD
5 KHR0.00165 CAD
10 KHR0.00330 CAD
20 KHR0.00659 CAD
50 KHR0.01648 CAD
100 KHR0.03297 CAD
250 KHR0.08242 CAD
500 KHR0.16484 CAD
1000 KHR0.32967 CAD
2000 KHR0.65935 CAD
5000 KHR1.64837 CAD
10000 KHR3.29674 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Камбоджийский риель
1 CAD3033.30000 KHR
5 CAD15166.50000 KHR
10 CAD30333.00000 KHR
20 CAD60666.00000 KHR
50 CAD151665.00000 KHR
100 CAD303330.00000 KHR
250 CAD758325.00000 KHR
500 CAD1516650.00000 KHR
1000 CAD3033300.00000 KHR
2000 CAD6066600.00000 KHR
5000 CAD15166500.00000 KHR
10000 CAD30333000.00000 KHR