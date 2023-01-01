Камбоджийские риели в канадские доллары
Сконвертируйте KHR в CAD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к CAD
1 KHR = 0.00033 CAD
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в канадские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Канадский доллар / Камбоджийский риель
|1 CAD
|3033.30000 KHR
|5 CAD
|15166.50000 KHR
|10 CAD
|30333.00000 KHR
|20 CAD
|60666.00000 KHR
|50 CAD
|151665.00000 KHR
|100 CAD
|303330.00000 KHR
|250 CAD
|758325.00000 KHR
|500 CAD
|1516650.00000 KHR
|1000 CAD
|3033300.00000 KHR
|2000 CAD
|6066600.00000 KHR
|5000 CAD
|15166500.00000 KHR
|10000 CAD
|30333000.00000 KHR