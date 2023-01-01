Камбоджийские риели в австралийские доллары

Сконвертируйте KHR в AUD по реальному обменному курсу

1 000 khr
0,38 aud

1.00000 KHR = 0.00038 AUD

Среднерыночный курс в 19:16 UTC
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График изменения обменного курса KHR к AUD

1 мин. назад 1 KHR → 0 AUD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073188.94931.455071.670840.956618.5063
1GBP1.163611.2486103.4961.693041.94411.113121.5329
1USD0.93190.800897182.891.355951.557030.891517.2456
1INR0.01124240.009662170.012064210.01635840.01878420.01075520.208054

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Австралийский доллар
1 KHR0.00038 AUD
5 KHR0.00189 AUD
10 KHR0.00379 AUD
20 KHR0.00757 AUD
50 KHR0.01893 AUD
100 KHR0.03786 AUD
250 KHR0.09464 AUD
500 KHR0.18928 AUD
1000 KHR0.37856 AUD
2000 KHR0.75712 AUD
5000 KHR1.89281 AUD
10000 KHR3.78562 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Камбоджийский риель
1 AUD2641.57000 KHR
5 AUD13207.85000 KHR
10 AUD26415.70000 KHR
20 AUD52831.40000 KHR
50 AUD132078.50000 KHR
100 AUD264157.00000 KHR
250 AUD660392.50000 KHR
500 AUD1320785.00000 KHR
1000 AUD2641570.00000 KHR
2000 AUD5283140.00000 KHR
5000 AUD13207850.00000 KHR
10000 AUD26415700.00000 KHR