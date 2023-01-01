5 камбоджийских риелей в австралийские доллары
Сконвертируйте KHR в AUD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к AUD
1 KHR = 0.00038 AUD
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Камбоджийский риель
|1 AUD
|2649.44000 KHR
|5 AUD
|13247.20000 KHR
|10 AUD
|26494.40000 KHR
|20 AUD
|52988.80000 KHR
|50 AUD
|132472.00000 KHR
|100 AUD
|264944.00000 KHR
|250 AUD
|662360.00000 KHR
|500 AUD
|1324720.00000 KHR
|1000 AUD
|2649440.00000 KHR
|2000 AUD
|5298880.00000 KHR
|5000 AUD
|13247200.00000 KHR
|10000 AUD
|26494400.00000 KHR