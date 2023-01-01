ريال كمبودي إلى دولار أسترالي

تحويل KHR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
0.38 aud

1.00000 KHR = 0.00038 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:13 UTC
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KHR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.066188.62971.436141.659560.96418.3154
1GBP1.1539311.23015102.2681.657141.914931.1123921.1337
1USD0.9380.812909183.13451.34711.556660.904217.1798
1INR0.01128290.009778240.012028710.01620390.01872460.01087640.206651

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار أسترالي
1 KHR0.00038 AUD
5 KHR0.00189 AUD
10 KHR0.00378 AUD
20 KHR0.00757 AUD
50 KHR0.01891 AUD
100 KHR0.03783 AUD
250 KHR0.09457 AUD
500 KHR0.18914 AUD
1000 KHR0.37829 AUD
2000 KHR0.75658 AUD
5000 KHR1.89145 AUD
10000 KHR3.78290 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / ريال كمبوديا
1 AUD2643.48000 KHR
5 AUD13217.40000 KHR
10 AUD26434.80000 KHR
20 AUD52869.60000 KHR
50 AUD132174.00000 KHR
100 AUD264348.00000 KHR
250 AUD660870.00000 KHR
500 AUD1321740.00000 KHR
1000 AUD2643480.00000 KHR
2000 AUD5286960.00000 KHR
5000 AUD13217400.00000 KHR
10000 AUD26434800.00000 KHR