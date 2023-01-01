ألف ريال كمبودي إلى دولار أسترالي

تحويل KHR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫٣٨ aud

1.00000 KHR = 0.00038 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 06:07
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KHR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87051.05887.96321.450521.675380.9469519.271
1GBP1.1487711.21535101.0451.666241.924541.0878222.1371
1USD0.94520.822808183.1411.3711.583530.8950518.2146
1INR0.01136840.009896540.012027810.01649010.01904630.01076540.219081

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار أسترالي
1 KHR0.00038 AUD
5 KHR0.00191 AUD
10 KHR0.00383 AUD
20 KHR0.00766 AUD
50 KHR0.01915 AUD
100 KHR0.03830 AUD
250 KHR0.09574 AUD
500 KHR0.19148 AUD
1000 KHR0.38296 AUD
2000 KHR0.76592 AUD
5000 KHR1.91479 AUD
10000 KHR3.82958 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / ريال كمبوديا
1 AUD2611.25000 KHR
5 AUD13056.25000 KHR
10 AUD26112.50000 KHR
20 AUD52225.00000 KHR
50 AUD130562.50000 KHR
100 AUD261125.00000 KHR
250 AUD652812.50000 KHR
500 AUD1305625.00000 KHR
1000 AUD2611250.00000 KHR
2000 AUD5222500.00000 KHR
5000 AUD13056250.00000 KHR
10000 AUD26112500.00000 KHR