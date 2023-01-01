ريال كمبودي إلى يوان صيني

تحويل KHR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
1.78 cny

1.00000 KHR = 0.00178 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 16:47 UTC
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KHR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.4361.659760.963918.3167
1GBP1.153811.23015102.2681.656891.915081.1121521.1342
1USD0.937950.812909183.13451.34691.556780.904117.1802
1INR0.01128240.009778240.012028710.01620150.01872610.01087510.206655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Chinese Yuan RMB
1 KHR0.00178 CNY
5 KHR0.00888 CNY
10 KHR0.01776 CNY
20 KHR0.03552 CNY
50 KHR0.08879 CNY
100 KHR0.17759 CNY
250 KHR0.44397 CNY
500 KHR0.88794 CNY
1000 KHR1.77589 CNY
2000 KHR3.55178 CNY
5000 KHR8.87945 CNY
10000 KHR17.75890 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ريال كمبوديا
1 CNY563.09700 KHR
5 CNY2815.48500 KHR
10 CNY5630.97000 KHR
20 CNY11261.94000 KHR
50 CNY28154.85000 KHR
100 CNY56309.70000 KHR
250 CNY140774.25000 KHR
500 CNY281548.50000 KHR
1000 CNY563097.00000 KHR
2000 CNY1126194.00000 KHR
5000 CNY2815485.00000 KHR
10000 CNY5630970.00000 KHR