1 ريال كمبودي إلى يوان صيني
تحويل KHR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال كمبودي إلى يوان صيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ريال كمبوديا
|1 CNY
|565.09900 KHR
|5 CNY
|2825.49500 KHR
|10 CNY
|5650.99000 KHR
|20 CNY
|11301.98000 KHR
|50 CNY
|28254.95000 KHR
|100 CNY
|56509.90000 KHR
|250 CNY
|141274.75000 KHR
|500 CNY
|282549.50000 KHR
|1000 CNY
|565099.00000 KHR
|2000 CNY
|1130198.00000 KHR
|5000 CNY
|2825495.00000 KHR
|10000 CNY
|5650990.00000 KHR