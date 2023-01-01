1 камбоджийский риель в китайские юани
Сконвертируйте KHR в CNY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к CNY
1 KHR = 0.00177 CNY
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Камбоджийский риель
|1 CNY
|565.64400 KHR
|5 CNY
|2828.22000 KHR
|10 CNY
|5656.44000 KHR
|20 CNY
|11312.88000 KHR
|50 CNY
|28282.20000 KHR
|100 CNY
|56564.40000 KHR
|250 CNY
|141411.00000 KHR
|500 CNY
|282822.00000 KHR
|1000 CNY
|565644.00000 KHR
|2000 CNY
|1131288.00000 KHR
|5000 CNY
|2828220.00000 KHR
|10000 CNY
|5656440.00000 KHR