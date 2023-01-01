100 камбоджийских риелей в китайские юани

Сконвертируйте KHR в CNY по реальному обменному курсу

100 khr
0.18 cny

1.00000 KHR = 0.00177 CNY

Среднерыночный курс в 17:36 UTC
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График изменения обменного курса KHR к CNY

1 мин. назад 1 KHR → 0 CNY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.06788.67891.44281.657990.9563518.2063
1GBP1.1611711.239102.9741.675381.925261.1104921.1412
1USD0.93720.807103183.11051.35221.553880.896317.0631
1INR0.01127660.00971120.012032210.01626990.01869660.01078440.205306

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийских риелей

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Китайский юань RMB
1 KHR0.00177 CNY
5 KHR0.00884 CNY
10 KHR0.01768 CNY
20 KHR0.03536 CNY
50 KHR0.08840 CNY
100 KHR0.17679 CNY
250 KHR0.44198 CNY
500 KHR0.88395 CNY
1000 KHR1.76790 CNY
2000 KHR3.53580 CNY
5000 KHR8.83950 CNY
10000 KHR17.67900 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Камбоджийский риель
1 CNY565.64400 KHR
5 CNY2828.22000 KHR
10 CNY5656.44000 KHR
20 CNY11312.88000 KHR
50 CNY28282.20000 KHR
100 CNY56564.40000 KHR
250 CNY141411.00000 KHR
500 CNY282822.00000 KHR
1000 CNY565644.00000 KHR
2000 CNY1131288.00000 KHR
5000 CNY2828220.00000 KHR
10000 CNY5656440.00000 KHR