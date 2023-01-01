ألف ريال كمبودي إلى يوان صيني

تحويل KHR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
١٫٧٧ cny

1.00000 KHR = 0.00177 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 06:19
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KHR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37151.583780.94597.317323.268783.1650.823316
1CAD0.72912911.154780.6896795.3352516.965860.6380.600304
1AUD0.63140.86596510.5972384.6201414.691952.51040.519842
1EUR1.05721.449951.6743717.7358524.599587.9220.8704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Chinese Yuan RMB
1 KHR0.00177 CNY
5 KHR0.00885 CNY
10 KHR0.01770 CNY
20 KHR0.03539 CNY
50 KHR0.08848 CNY
100 KHR0.17696 CNY
250 KHR0.44240 CNY
500 KHR0.88480 CNY
1000 KHR1.76960 CNY
2000 KHR3.53920 CNY
5000 KHR8.84800 CNY
10000 KHR17.69600 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ريال كمبوديا
1 CNY565.09900 KHR
5 CNY2825.49500 KHR
10 CNY5650.99000 KHR
20 CNY11301.98000 KHR
50 CNY28254.95000 KHR
100 CNY56509.90000 KHR
250 CNY141274.75000 KHR
500 CNY282549.50000 KHR
1000 CNY565099.00000 KHR
2000 CNY1130198.00000 KHR
5000 CNY2825495.00000 KHR
10000 CNY5650990.00000 KHR