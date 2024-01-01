5 يوان صيني إلى ريال كمبودي

تحويل CNY إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
2,854.43 khr

¥1.000 CNY = ៛570.9 KHR

Mid-market exchange rate at 09:13
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CNY إلى KHR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7690.17
1 CAD0.7285.67910.6670.5711.10461.160.965
1 EUR1.0928.5151.49910.8561.65691.6931.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ريال كمبوديا
1 CNY٥٧٠٫٨٨٧٠٠ KHR
5 CNY٢٬٨٥٤٫٤٣٥٠٠ KHR
10 CNY٥٬٧٠٨٫٨٧٠٠٠ KHR
20 CNY١١٬٤١٧٫٧٤٠٠٠ KHR
50 CNY٢٨٬٥٤٤٫٣٥٠٠٠ KHR
100 CNY٥٧٬٠٨٨٫٧٠٠٠٠ KHR
250 CNY١٤٢٬٧٢١٫٧٥٠٠٠ KHR
500 CNY٢٨٥٬٤٤٣٫٥٠٠٠٠ KHR
1000 CNY٥٧٠٬٨٨٧٫٠٠٠٠٠ KHR
2000 CNY١٬١٤١٬٧٧٤٫٠٠٠٠٠ KHR
5000 CNY٢٬٨٥٤٬٤٣٥٫٠٠٠٠٠ KHR
10000 CNY٥٬٧٠٨٬٨٧٠٫٠٠٠٠٠ KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Chinese Yuan RMB
1 KHR٠٫٠٠١٧٥ CNY
5 KHR٠٫٠٠٨٧٦ CNY
10 KHR٠٫٠١٧٥٢ CNY
20 KHR٠٫٠٣٥٠٣ CNY
50 KHR٠٫٠٨٧٥٨ CNY
100 KHR٠٫١٧٥١٧ CNY
250 KHR٠٫٤٣٧٩٢ CNY
500 KHR٠٫٨٧٥٨٣ CNY
1000 KHR١٫٧٥١٦٦ CNY
2000 KHR٣٫٥٠٣٣٢ CNY
5000 KHR٨٫٧٥٨٣٠ CNY
10000 KHR١٧٫٥١٦٦٠ CNY