رينغيت ماليزي إلى ريال كمبودي

تحويل MYR إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
877118 khr

1.00000 MYR = 877.11800 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MYR إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661780.964518.3676
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915911.1119421.1765
1USD0.93790.813504183.1271.347751.55860.904617.2272
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874970.01088210.20724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / ريال كمبوديا
1 MYR877.11800 KHR
5 MYR4385.59000 KHR
10 MYR8771.18000 KHR
20 MYR17542.36000 KHR
50 MYR43855.90000 KHR
100 MYR87711.80000 KHR
250 MYR219279.50000 KHR
500 MYR438559.00000 KHR
1000 MYR877118.00000 KHR
2000 MYR1754236.00000 KHR
5000 MYR4385590.00000 KHR
10000 MYR8771180.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / رينغيت ماليزي
1 KHR0.00114 MYR
5 KHR0.00570 MYR
10 KHR0.01140 MYR
20 KHR0.02280 MYR
50 KHR0.05701 MYR
100 KHR0.11401 MYR
250 KHR0.28503 MYR
500 KHR0.57005 MYR
1000 KHR1.14010 MYR
2000 KHR2.28020 MYR
5000 KHR5.70050 MYR
10000 KHR11.40100 MYR