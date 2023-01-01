1 ريال كمبودي إلى رينغيت ماليزي

تحويل KHR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١ khr
٠٫٠٠ myr

1.00000 KHR = 0.00116 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 04:58
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KHR إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37211.585290.9457.3172523.268383.14550.822741
1CAD0.7288111.155370.6887265.3328816.958160.59730.599621
1AUD0.63080.86552110.5961074.6157214.677652.44820.518985
1EUR1.05821.451961.6775517.7431124.622587.98460.8705

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / رينغيت ماليزي
1 KHR0.00116 MYR
5 KHR0.00578 MYR
10 KHR0.01156 MYR
20 KHR0.02312 MYR
50 KHR0.05781 MYR
100 KHR0.11561 MYR
250 KHR0.28903 MYR
500 KHR0.57805 MYR
1000 KHR1.15611 MYR
2000 KHR2.31222 MYR
5000 KHR5.78055 MYR
10000 KHR11.56110 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / ريال كمبوديا
1 MYR864.97200 KHR
5 MYR4324.86000 KHR
10 MYR8649.72000 KHR
20 MYR17299.44000 KHR
50 MYR43248.60000 KHR
100 MYR86497.20000 KHR
250 MYR216243.00000 KHR
500 MYR432486.00000 KHR
1000 MYR864972.00000 KHR
2000 MYR1729944.00000 KHR
5000 MYR4324860.00000 KHR
10000 MYR8649720.00000 KHR