ليرة تركية إلى ريال كمبودي

تحويل TRY إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
118,191 khr

TL1.000 TRY = ៛118.2 KHR

Mid-market exchange rate at 01:42
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TRY إلى KHR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KHR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.941.3443.67348.697
1 EUR1.11810.843311.99293.8321.5034.10654.436
1 GBP1.3261.1861370.017111.2831.7824.86964.56
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / ريال كمبوديا
1 TRY١١٨٫١٩١٠٠ KHR
5 TRY٥٩٠٫٩٥٥٠٠ KHR
10 TRY١٬١٨١٫٩١٠٠٠ KHR
20 TRY٢٬٣٦٣٫٨٢٠٠٠ KHR
50 TRY٥٬٩٠٩٫٥٥٠٠٠ KHR
100 TRY١١٬٨١٩٫١٠٠٠٠ KHR
250 TRY٢٩٬٥٤٧٫٧٥٠٠٠ KHR
500 TRY٥٩٬٠٩٥٫٥٠٠٠٠ KHR
1000 TRY١١٨٬١٩١٫٠٠٠٠٠ KHR
2000 TRY٢٣٦٬٣٨٢٫٠٠٠٠٠ KHR
5000 TRY٥٩٠٬٩٥٥٫٠٠٠٠٠ KHR
10000 TRY١٬١٨١٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / ليرة تركية
1 KHR٠٫٠٠٨٤٦ TRY
5 KHR٠٫٠٤٢٣٠ TRY
10 KHR٠٫٠٨٤٦١ TRY
20 KHR٠٫١٦٩٢٢ TRY
50 KHR٠٫٤٢٣٠٥ TRY
100 KHR٠٫٨٤٦٠٩ TRY
250 KHR٢٫١١٥٢٣ TRY
500 KHR٤٫٢٣٠٤٥ TRY
1000 KHR٨٫٤٦٠٩٠ TRY
2000 KHR١٦٫٩٢١٨٠ TRY
5000 KHR٤٢٫٣٠٤٥٠ TRY
10000 KHR٨٤٫٦٠٩٠٠ TRY