يورو إلى ريال كمبودي

تحويل EUR إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٬٣٧٤٬٥٥٠ khr

1.00000 EUR = 4374.55000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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EUR إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0638588.21981.434021.655540.957418.2079
1GBP1.1578111.23185102.1511.660471.916981.1084921.0832
1USD0.939950.811787182.9251.347951.556180.917.1151
1INR0.01133530.009789410.012059110.0162550.01876610.01085320.206393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / ريال كمبوديا
1 EUR4374.55000 KHR
5 EUR21872.75000 KHR
10 EUR43745.50000 KHR
20 EUR87491.00000 KHR
50 EUR218727.50000 KHR
100 EUR437455.00000 KHR
250 EUR1093637.50000 KHR
500 EUR2187275.00000 KHR
1000 EUR4374550.00000 KHR
2000 EUR8749100.00000 KHR
5000 EUR21872750.00000 KHR
10000 EUR43745500.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / اليورو
1 KHR0.00023 EUR
5 KHR0.00114 EUR
10 KHR0.00229 EUR
20 KHR0.00457 EUR
50 KHR0.01143 EUR
100 KHR0.02286 EUR
250 KHR0.05715 EUR
500 KHR0.11430 EUR
1000 KHR0.22859 EUR
2000 KHR0.45719 EUR
5000 KHR1.14298 EUR
10000 KHR2.28595 EUR