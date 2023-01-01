فرنك سويسري إلى ريال كمبودي

تحويل CHF إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤٬٥٦٩٬٩٠٠ khr

1.00000 CHF = 4569.90000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:14 UTC
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CHF إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434671.656780.957318.2198
1GBP1.1582111.2322102.181.661621.918871.1087621.102
1USD0.939950.811557182.9251.34851.557270.899817.1255
1INR0.01133480.009786630.012059110.01626170.01877920.01085080.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / ريال كمبوديا
1 CHF4569.90000 KHR
5 CHF22849.50000 KHR
10 CHF45699.00000 KHR
20 CHF91398.00000 KHR
50 CHF228495.00000 KHR
100 CHF456990.00000 KHR
250 CHF1142475.00000 KHR
500 CHF2284950.00000 KHR
1000 CHF4569900.00000 KHR
2000 CHF9139800.00000 KHR
5000 CHF22849500.00000 KHR
10000 CHF45699000.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الفرنك السويسري
1 KHR0.00022 CHF
5 KHR0.00109 CHF
10 KHR0.00219 CHF
20 KHR0.00438 CHF
50 KHR0.01094 CHF
100 KHR0.02188 CHF
250 KHR0.05471 CHF
500 KHR0.10941 CHF
1000 KHR0.21882 CHF
2000 KHR0.43765 CHF
5000 KHR1.09411 CHF
10000 KHR2.18823 CHF