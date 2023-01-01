500 ريال كمبودي إلى فرنك سويسري

تحويل KHR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ khr
٠٫١١ chf

1.00000 KHR = 0.00022 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 06:18
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KHR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.371451.583780.94577.317223.269983.150.823249
1CAD0.72915511.154820.6895745.3353716.967760.62930.600276
1AUD0.63140.86593410.5971254.6200814.692652.50090.519799
1EUR1.05741.450171.6746917.7372124.60687.92280.8705

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الفرنك السويسري
1 KHR0.00022 CHF
5 KHR0.00108 CHF
10 KHR0.00217 CHF
20 KHR0.00433 CHF
50 KHR0.01083 CHF
100 KHR0.02166 CHF
250 KHR0.05414 CHF
500 KHR0.10828 CHF
1000 KHR0.21657 CHF
2000 KHR0.43313 CHF
5000 KHR1.08283 CHF
10000 KHR2.16566 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ريال كمبوديا
1 CHF4617.53000 KHR
5 CHF23087.65000 KHR
10 CHF46175.30000 KHR
20 CHF92350.60000 KHR
50 CHF230876.50000 KHR
100 CHF461753.00000 KHR
250 CHF1154382.50000 KHR
500 CHF2308765.00000 KHR
1000 CHF4617530.00000 KHR
2000 CHF9235060.00000 KHR
5000 CHF23087650.00000 KHR
10000 CHF46175300.00000 KHR