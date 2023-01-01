ألف فرنك سويسري إلى ريال كمبودي

تحويل CHF إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
4699900 khr

1.00000 CHF = 4699.90000 KHR

Mid-market exchange rate at 10:36
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927050.79503983.38051.35761.51263144.3251.62549
1 EUR1.078710.857689.94251.464441.63167155.6751.75341
1 GBP1.25781.166041104.8761.707591.90259181.5322.04454
1 INR0.01199320.01111820.0095350710.0162820.01814131.730920.0194948

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / ريال كمبوديا
1 CHF4699.90000 KHR
5 CHF23499.50000 KHR
10 CHF46999.00000 KHR
20 CHF93998.00000 KHR
50 CHF234995.00000 KHR
100 CHF469990.00000 KHR
250 CHF1174975.00000 KHR
500 CHF2349950.00000 KHR
1000 CHF4699900.00000 KHR
2000 CHF9399800.00000 KHR
5000 CHF23499500.00000 KHR
10000 CHF46999000.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الفرنك السويسري
1 KHR0.00021 CHF
5 KHR0.00106 CHF
10 KHR0.00213 CHF
20 KHR0.00426 CHF
50 KHR0.01064 CHF
100 KHR0.02128 CHF
250 KHR0.05319 CHF
500 KHR0.10639 CHF
1000 KHR0.21277 CHF
2000 KHR0.42554 CHF
5000 KHR1.06385 CHF
10000 KHR2.12770 CHF