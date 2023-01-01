ريال برازيلي إلى ريال كمبودي

تحويل BRL إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٨٤٢٬٥٨٨ khr

1.00000 BRL = 842.58800 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BRL إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45161.43521.65910.957518.2152
1GBP1.1579411.2318102.4111.66171.920941.1087321.0899
1USD0.939950.81182183.1391.3491.559450.9000517.1212
1INR0.01130560.009764610.01202810.01622580.01875720.01082580.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ريال كمبوديا
1 BRL842.58800 KHR
5 BRL4212.94000 KHR
10 BRL8425.88000 KHR
20 BRL16851.76000 KHR
50 BRL42129.40000 KHR
100 BRL84258.80000 KHR
250 BRL210647.00000 KHR
500 BRL421294.00000 KHR
1000 BRL842588.00000 KHR
2000 BRL1685176.00000 KHR
5000 BRL4212940.00000 KHR
10000 BRL8425880.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الريال البرازيلي
1 KHR0.00119 BRL
5 KHR0.00593 BRL
10 KHR0.01187 BRL
20 KHR0.02374 BRL
50 KHR0.05934 BRL
100 KHR0.11868 BRL
250 KHR0.29671 BRL
500 KHR0.59341 BRL
1000 KHR1.18682 BRL
2000 KHR2.37364 BRL
5000 KHR5.93410 BRL
10000 KHR11.86820 BRL