دولار أسترالي إلى ريال كمبودي

تحويل AUD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٬٦٤٠٬١١٠ khr

1.00000 AUD = 2640.11000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:58 UTC
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AUD إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.20731.433871.656720.957318.2139
1GBP1.1580111.23185102.1511.660531.918621.1085621.0932
1USD0.94010.811787182.9251.3481.557510.917.1232
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625570.01878220.01085320.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / ريال كمبوديا
1 AUD2640.11000 KHR
5 AUD13200.55000 KHR
10 AUD26401.10000 KHR
20 AUD52802.20000 KHR
50 AUD132005.50000 KHR
100 AUD264011.00000 KHR
250 AUD660027.50000 KHR
500 AUD1320055.00000 KHR
1000 AUD2640110.00000 KHR
2000 AUD5280220.00000 KHR
5000 AUD13200550.00000 KHR
10000 AUD26401100.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار أسترالي
1 KHR0.00038 AUD
5 KHR0.00189 AUD
10 KHR0.00379 AUD
20 KHR0.00758 AUD
50 KHR0.01894 AUD
100 KHR0.03788 AUD
250 KHR0.09469 AUD
500 KHR0.18939 AUD
1000 KHR0.37877 AUD
2000 KHR0.75754 AUD
5000 KHR1.89386 AUD
10000 KHR3.78772 AUD