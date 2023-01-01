10 آلاف ريال كمبودي إلى دولار أسترالي

تحويل KHR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ khr
٣٫٨٣ aud

1.00000 KHR = 0.00038 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 06:06
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KHR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870551.0579587.98181.450561.675430.9470519.2711
1GBP1.148711.21525101.0631.666231.924541.0878822.1364
1USD0.945250.822876183.16251.37111.583660.895218.2155
1INR0.0113660.00989480.012024710.0164870.01904290.01076450.219035

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار أسترالي
1 KHR0.00038 AUD
5 KHR0.00191 AUD
10 KHR0.00383 AUD
20 KHR0.00766 AUD
50 KHR0.01915 AUD
100 KHR0.03830 AUD
250 KHR0.09575 AUD
500 KHR0.19149 AUD
1000 KHR0.38299 AUD
2000 KHR0.76598 AUD
5000 KHR1.91494 AUD
10000 KHR3.82988 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / ريال كمبوديا
1 AUD2611.05000 KHR
5 AUD13055.25000 KHR
10 AUD26110.50000 KHR
20 AUD52221.00000 KHR
50 AUD130552.50000 KHR
100 AUD261105.00000 KHR
250 AUD652762.50000 KHR
500 AUD1305525.00000 KHR
1000 AUD2611050.00000 KHR
2000 AUD5222100.00000 KHR
5000 AUD13055250.00000 KHR
10000 AUD26110500.00000 KHR