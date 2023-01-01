شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال كمبودي

تحويل ILS إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٠٧٨٬٣٨٠ khr

1.00000 ILS = 1078.38000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:58 UTC
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ILS إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.6181.438571.660690.962718.3217
1GBP1.1524711.2286102.1351.6581.914011.1094821.1163
1USD0.93810.813935183.13131.34951.557880.903117.1873
1INR0.01128440.009790950.012029210.01623340.01873990.01086350.206749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ريال كمبوديا
1 ILS1078.38000 KHR
5 ILS5391.90000 KHR
10 ILS10783.80000 KHR
20 ILS21567.60000 KHR
50 ILS53919.00000 KHR
100 ILS107838.00000 KHR
250 ILS269595.00000 KHR
500 ILS539190.00000 KHR
1000 ILS1078380.00000 KHR
2000 ILS2156760.00000 KHR
5000 ILS5391900.00000 KHR
10000 ILS10783800.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Israeli New Sheqel
1 KHR0.00093 ILS
5 KHR0.00464 ILS
10 KHR0.00927 ILS
20 KHR0.01855 ILS
50 KHR0.04637 ILS
100 KHR0.09273 ILS
250 KHR0.23183 ILS
500 KHR0.46366 ILS
1000 KHR0.92732 ILS
2000 KHR1.85463 ILS
5000 KHR4.63657 ILS
10000 KHR9.27315 ILS