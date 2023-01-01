10 ريال كمبودي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل KHR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ khr
٠٫٠١ ils

1.00000 KHR = 0.00098 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 06:37
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KHR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37131.583160.94527.317423.280383.14750.822605
1CAD0.72923511.154490.6892585.336116.976460.63410.599873
1AUD0.631650.86618210.5970234.6220414.70552.52010.519599
1EUR1.0581.450841.6749817.7418124.6387.97010.8703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Israeli New Sheqel
1 KHR0.00098 ILS
5 KHR0.00491 ILS
10 KHR0.00982 ILS
20 KHR0.01965 ILS
50 KHR0.04911 ILS
100 KHR0.09823 ILS
250 KHR0.24557 ILS
500 KHR0.49115 ILS
1000 KHR0.98230 ILS
2000 KHR1.96459 ILS
5000 KHR4.91148 ILS
10000 KHR9.82297 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ريال كمبوديا
1 ILS1018.02000 KHR
5 ILS5090.10000 KHR
10 ILS10180.20000 KHR
20 ILS20360.40000 KHR
50 ILS50901.00000 KHR
100 ILS101802.00000 KHR
250 ILS254505.00000 KHR
500 ILS509010.00000 KHR
1000 ILS1018020.00000 KHR
2000 ILS2036040.00000 KHR
5000 ILS5090100.00000 KHR
10000 ILS10180200.00000 KHR