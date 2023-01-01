روبية هندية إلى ريال كمبودي

تحويل INR إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
495870.00 khr

1.00000 INR = 49.58700 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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INR إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433461.654470.9571518.2105
1GBP1.1582111.23115102.0931.660211.916191.1085821.0911
1USD0.940750.812249182.9251.34851.556420.9004517.1312
1INR0.01134440.009794980.012059110.01626170.0187690.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / ريال كمبوديا
1 INR49.58700 KHR
5 INR247.93500 KHR
10 INR495.87000 KHR
20 INR991.74000 KHR
50 INR2479.35000 KHR
100 INR4958.70000 KHR
250 INR12396.75000 KHR
500 INR24793.50000 KHR
1000 INR49587.00000 KHR
2000 INR99174.00000 KHR
5000 INR247935.00000 KHR
10000 INR495870.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الروبية الهندية
1 KHR0.02017 INR
5 KHR0.10083 INR
10 KHR0.20167 INR
20 KHR0.40333 INR
50 KHR1.00833 INR
100 KHR2.01666 INR
250 KHR5.04165 INR
500 KHR10.08330 INR
1000 KHR20.16660 INR
2000 KHR40.33320 INR
5000 KHR100.83300 INR
10000 KHR201.66600 INR