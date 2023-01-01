20 ريال كمبودي إلى روبية هندية

تحويل KHR إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ khr
٠٫٤٠ inr

1.00000 KHR = 0.02011 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 06:40
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KHR إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87041.058187.97731.451081.675140.946419.2748
1GBP1.148911.2157101.0811.667211.924641.0873222.1457
1USD0.94510.822571183.14651.37141.583160.894418.2164
1INR0.01136660.009893040.01202710.01649380.01904060.01075690.219088

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الروبية الهندية
1 KHR0.02011 INR
5 KHR0.10054 INR
10 KHR0.20108 INR
20 KHR0.40216 INR
50 KHR1.00540 INR
100 KHR2.01080 INR
250 KHR5.02700 INR
500 KHR10.05400 INR
1000 KHR20.10800 INR
2000 KHR40.21600 INR
5000 KHR100.54000 INR
10000 KHR201.08000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / ريال كمبوديا
1 INR49.73150 KHR
5 INR248.65750 KHR
10 INR497.31500 KHR
20 INR994.63000 KHR
50 INR2486.57500 KHR
100 INR4973.15000 KHR
250 INR12432.87500 KHR
500 INR24865.75000 KHR
1000 INR49731.50000 KHR
2000 INR99463.00000 KHR
5000 INR248657.50000 KHR
10000 INR497315.00000 KHR