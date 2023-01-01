روبية إندونيسية إلى ريال كمبودي

تحويل IDR إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
267642 khr

1.00000 IDR = 0.26764 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:36 UTC
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IDR إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.66631.439031.660420.963418.3098
1GBP1.1524111.2294102.1711.658211.913311.1102321.0986
1USD0.93730.813405183.10651.34881.55630.90317.1617
1INR0.01127820.00978750.012032810.01622980.01872660.01086560.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / ريال كمبوديا
1 IDR0.26764 KHR
5 IDR1.33821 KHR
10 IDR2.67642 KHR
20 IDR5.35284 KHR
50 IDR13.38210 KHR
100 IDR26.76420 KHR
250 IDR66.91050 KHR
500 IDR133.82100 KHR
1000 IDR267.64200 KHR
2000 IDR535.28400 KHR
5000 IDR1338.21000 KHR
10000 IDR2676.42000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الروبية الإندونيسية
1 KHR3.73633 IDR
5 KHR18.68165 IDR
10 KHR37.36330 IDR
20 KHR74.72660 IDR
50 KHR186.81650 IDR
100 KHR373.63300 IDR
250 KHR934.08250 IDR
500 KHR1868.16500 IDR
1000 KHR3736.33000 IDR
2000 KHR7472.66000 IDR
5000 KHR18681.65000 IDR
10000 KHR37363.30000 IDR