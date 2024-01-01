Endonezya rupisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile IDR → KHR çevirin

1.000.000 idr
261.101,00 khr

1.00000 IDR = 0.26110 KHR

06:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01120.93221.347351.541191.354450.795837.81865
1 INR0.012046610.01122960.01623090.0185660.01631650.009587020.0941879
1 EUR1.0727589.050311.445371.653311.452990.8537258.38746
1 SGD0.74219861.61070.69186511.143871.005270.5906635.80298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Kamboçya Rieli
1 IDR0.26110 KHR
5 IDR1.30551 KHR
10 IDR2.61101 KHR
20 IDR5.22202 KHR
50 IDR13.05505 KHR
100 IDR26.11010 KHR
250 IDR65.27525 KHR
500 IDR130.55050 KHR
1000 IDR261.10100 KHR
2000 IDR522.20200 KHR
5000 IDR1305.50500 KHR
10000 IDR2611.01000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Endonezya Rupisi
1 KHR3.82994 IDR
5 KHR19.14970 IDR
10 KHR38.29940 IDR
20 KHR76.59880 IDR
50 KHR191.49700 IDR
100 KHR382.99400 IDR
250 KHR957.48500 IDR
500 KHR1914.97000 IDR
1000 KHR3829.94000 IDR
2000 KHR7659.88000 IDR
5000 KHR19149.70000 IDR
10000 KHR38299.40000 IDR