Singapur dolarından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile SGD → KHR çevirin

1.000 sgd
3.031.470 khr

1.00000 SGD = 3031.47000 KHR

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533390.79380883.00797.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939090.00009808170.00005077510.005309520.0004601310.000305876
1 EUR1.07716837.611.651460.8549389.39957.747515.15021
1 AUD0.6521510195.60.60552510.51768254.13364.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kamboçya Rieli
1 SGD3031.47000 KHR
5 SGD15157.35000 KHR
10 SGD30314.70000 KHR
20 SGD60629.40000 KHR
50 SGD151573.50000 KHR
100 SGD303147.00000 KHR
250 SGD757867.50000 KHR
500 SGD1515735.00000 KHR
1000 SGD3031470.00000 KHR
2000 SGD6062940.00000 KHR
5000 SGD15157350.00000 KHR
10000 SGD30314700.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Singapur Doları
1 KHR0.00033 SGD
5 KHR0.00165 SGD
10 KHR0.00330 SGD
20 KHR0.00660 SGD
50 KHR0.01649 SGD
100 KHR0.03299 SGD
250 KHR0.08247 SGD
500 KHR0.16494 SGD
1000 KHR0.32987 SGD
2000 KHR0.65975 SGD
5000 KHR1.64936 SGD
10000 KHR3.29873 SGD