100 Singapur dolarından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile SGD → KHR çevirin

100 sgd
309.588 khr

1,000S$ SGD = 3.096៛ KHR

19:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → KHR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.095,88003.095,8800
Düşük3.042,31003.006,7300
Ortalama3.057,71373.039,5033
Değişim1.76%2.58%
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1 SGD → KHR istatistikleri

SGD → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.095,8800, en düşük 3.042,3100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.057,7137 oldu. SGD → KHR kurundaki değişiklik 1.76 değerindeydi.

SGD → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.095,8800, en düşük 3.006,7300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.039,5033 oldu. SGD → KHR kurundaki değişiklik 2.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7897,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.67511,6740,85291,4187,8224,901
1 AUD0,65210.556,70,59710,50954,6014,6722,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kamboçya Rieli
1 SGD3.095,88000 KHR
5 SGD15.479,40000 KHR
10 SGD30.958,80000 KHR
20 SGD61.917,60000 KHR
50 SGD154.794,00000 KHR
100 SGD309.588,00000 KHR
250 SGD773.970,00000 KHR
500 SGD1.547.940,00000 KHR
1000 SGD3.095.880,00000 KHR
2000 SGD6.191.760,00000 KHR
5000 SGD15.479.400,00000 KHR
10000 SGD30.958.800,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Singapur Doları
1 KHR0,00032 SGD
5 KHR0,00162 SGD
10 KHR0,00323 SGD
20 KHR0,00646 SGD
50 KHR0,01615 SGD
100 KHR0,03230 SGD
250 KHR0,08075 SGD
500 KHR0,16150 SGD
1000 KHR0,32301 SGD
2000 KHR0,64602 SGD
5000 KHR1,61505 SGD
10000 KHR3,23009 SGD