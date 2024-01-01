Yeni İsrail şekelinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile ILS → KHR çevirin

1.000 ils
1.116.290 khr

1.00000 ILS = 1116.29000 KHR

06:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853681.0730589.07971.453231.652880.94938518.3341
1 GBP1.171411.25695104.3461.702291.936151.1121121.4762
1 USD0.931950.795577183.01541.35431.540360.8847517.086
1 INR0.01122590.009583480.01204610.01631380.01855510.01065770.205817

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Yeni İsrail şekelinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kamboçya Rieli
1 ILS1116.29000 KHR
5 ILS5581.45000 KHR
10 ILS11162.90000 KHR
20 ILS22325.80000 KHR
50 ILS55814.50000 KHR
100 ILS111629.00000 KHR
250 ILS279072.50000 KHR
500 ILS558145.00000 KHR
1000 ILS1116290.00000 KHR
2000 ILS2232580.00000 KHR
5000 ILS5581450.00000 KHR
10000 ILS11162900.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Yeni İsrail Şekeli
1 KHR0.00090 ILS
5 KHR0.00448 ILS
10 KHR0.00896 ILS
20 KHR0.01792 ILS
50 KHR0.04479 ILS
100 KHR0.08958 ILS
250 KHR0.22396 ILS
500 KHR0.44791 ILS
1000 KHR0.89582 ILS
2000 KHR1.79165 ILS
5000 KHR4.47912 ILS
10000 KHR8.95823 ILS