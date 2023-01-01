5 Endonezya rupisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile IDR → KHR çevirin

5 idr
1.33 khr

1.00000 IDR = 0.26684 KHR

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → KHR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 KHR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Kamboçya Rieli
1 IDR0.26684 KHR
5 IDR1.33420 KHR
10 IDR2.66839 KHR
20 IDR5.33678 KHR
50 IDR13.34195 KHR
100 IDR26.68390 KHR
250 IDR66.70975 KHR
500 IDR133.41950 KHR
1000 IDR266.83900 KHR
2000 IDR533.67800 KHR
5000 IDR1334.19500 KHR
10000 IDR2668.39000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Endonezya Rupisi
1 KHR3.74758 IDR
5 KHR18.73790 IDR
10 KHR37.47580 IDR
20 KHR74.95160 IDR
50 KHR187.37900 IDR
100 KHR374.75800 IDR
250 KHR936.89500 IDR
500 KHR1873.79000 IDR
1000 KHR3747.58000 IDR
2000 KHR7495.16000 IDR
5000 KHR18737.90000 IDR
10000 KHR37475.80000 IDR