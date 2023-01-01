10 ريال كمبودي إلى روبية إندونيسية

تحويل KHR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ khr
٣٨٫٥٦ idr

1.00000 KHR = 3.85586 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 06:35
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KHR إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87021.05887.98861.450621.674710.9463519.27
1GBP1.1491611.2158101.1121.666981.92451.0875122.1441
1USD0.94520.822504183.1651.37111.58290.894618.2136
1INR0.01136510.009890020.012024310.01648650.01903330.01075690.219006

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الروبية الإندونيسية
1 KHR3.85586 IDR
5 KHR19.27930 IDR
10 KHR38.55860 IDR
20 KHR77.11720 IDR
50 KHR192.79300 IDR
100 KHR385.58600 IDR
250 KHR963.96500 IDR
500 KHR1927.93000 IDR
1000 KHR3855.86000 IDR
2000 KHR7711.72000 IDR
5000 KHR19279.30000 IDR
10000 KHR38558.60000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / ريال كمبوديا
1 IDR0.25934 KHR
5 IDR1.29672 KHR
10 IDR2.59345 KHR
20 IDR5.18690 KHR
50 IDR12.96725 KHR
100 IDR25.93450 KHR
250 IDR64.83625 KHR
500 IDR129.67250 KHR
1000 IDR259.34500 KHR
2000 IDR518.69000 KHR
5000 IDR1296.72500 KHR
10000 IDR2593.45000 KHR