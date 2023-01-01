5000 ريال كمبودي إلى روبية إندونيسية

تحويل KHR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ khr
١٩٬٢٨٣٫٥٥ idr

1.00000 KHR = 3.85671 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 06:35
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KHR إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87021.057987.98031.450591.674690.946419.2651
1GBP1.1491611.2157101.1041.666971.924491.0875722.1387
1USD0.945250.822571183.1651.37121.583030.894618.2107
1INR0.01136620.009890840.012024310.01648770.01903480.01075690.218971

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الروبية الإندونيسية
1 KHR3.85671 IDR
5 KHR19.28355 IDR
10 KHR38.56710 IDR
20 KHR77.13420 IDR
50 KHR192.83550 IDR
100 KHR385.67100 IDR
250 KHR964.17750 IDR
500 KHR1928.35500 IDR
1000 KHR3856.71000 IDR
2000 KHR7713.42000 IDR
5000 KHR19283.55000 IDR
10000 KHR38567.10000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / ريال كمبوديا
1 IDR0.25929 KHR
5 IDR1.29644 KHR
10 IDR2.59288 KHR
20 IDR5.18576 KHR
50 IDR12.96440 KHR
100 IDR25.92880 KHR
250 IDR64.82200 KHR
500 IDR129.64400 KHR
1000 IDR259.28800 KHR
2000 IDR518.57600 KHR
5000 IDR1296.44000 KHR
10000 IDR2592.88000 KHR