Австралийские доллары в камбоджийские риели

Сконвертируйте AUD в KHR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ៛2 668 KHR

Среднерыночный курс в 19:35
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График изменения обменного курса AUD к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 AUD в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2 742,42002 812,3400
Низкий2 666,76002 666,7600
В среднем2 699,69132 733,9144
Изменение-2.27%-0.96%
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Соотношение 1 AUD к KHR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к KHR составил 2 742,4200, а минимальный — 2 666,7600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 699,6913. Изменение курса AUD к KHR в процентном соотношении составило -2.27.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к KHR составил 2 812,3400, а минимальный — 2 666,7600. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 733,9144. Изменение курса AUD к KHR в процентном соотношении составило -0.96.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3860,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9251,2052,167197,1631,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36911,798163,571,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Камбоджийский риель
1 AUD2 668,44000 KHR
5 AUD13 342,20000 KHR
10 AUD26 684,40000 KHR
20 AUD53 368,80000 KHR
50 AUD133 422,00000 KHR
100 AUD266 844,00000 KHR
250 AUD667 110,00000 KHR
500 AUD1 334 220,00000 KHR
1000 AUD2 668 440,00000 KHR
2000 AUD5 336 880,00000 KHR
5000 AUD13 342 200,00000 KHR
10000 AUD26 684 400,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Австралийский доллар
1 KHR0,00037 AUD
5 KHR0,00187 AUD
10 KHR0,00375 AUD
20 KHR0,00750 AUD
50 KHR0,01874 AUD
100 KHR0,03748 AUD
250 KHR0,09369 AUD
500 KHR0,18738 AUD
1000 KHR0,37475 AUD
2000 KHR0,74950 AUD
5000 KHR1,87376 AUD
10000 KHR3,74751 AUD