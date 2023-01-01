10 ريال كمبودي إلى ريال برازيلي

تحويل KHR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

10 khr
0.01 brl

1.00000 KHR = 0.00122 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 04:00
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KHR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.371151.583660.94557.3173523.267383.160.823113
1CAD0.72931511.154980.6895945.3366516.969960.64980.600309
1AUD0.631450.86581310.5970594.6205414.692152.51140.519755
1EUR1.05761.450131.6748817.7388324.608587.950.8705

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الريال البرازيلي
1 KHR0.00122 BRL
5 KHR0.00609 BRL
10 KHR0.01217 BRL
20 KHR0.02434 BRL
50 KHR0.06086 BRL
100 KHR0.12171 BRL
250 KHR0.30428 BRL
500 KHR0.60856 BRL
1000 KHR1.21712 BRL
2000 KHR2.43424 BRL
5000 KHR6.08560 BRL
10000 KHR12.17120 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / ريال كمبوديا
1 BRL821.61000 KHR
5 BRL4108.05000 KHR
10 BRL8216.10000 KHR
20 BRL16432.20000 KHR
50 BRL41080.50000 KHR
100 BRL82161.00000 KHR
250 BRL205402.50000 KHR
500 BRL410805.00000 KHR
1000 BRL821610.00000 KHR
2000 BRL1643220.00000 KHR
5000 BRL4108050.00000 KHR
10000 BRL8216100.00000 KHR