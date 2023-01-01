10 камбоджийских риелей в бразильские реалы

Сконвертируйте KHR в BRL по реальному обменному курсу

10 khr
0.01 brl

1.00000 KHR = 0.00118 BRL

Среднерыночный курс в 18:7 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KHR к BRL

1 мин. назад 1 KHR → 0 BRL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.06788.67891.442481.65760.956518.2136
1GBP1.1611711.239102.9741.6751.924811.1106621.1496
1USD0.93720.807103183.11051.35191.553520.896417.0699
1INR0.01127660.00971120.012032210.01626630.01869220.01078560.205388

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийских риелей

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Камбоджийский риель / Бразильский реал
1 KHR0.00118 BRL
5 KHR0.00591 BRL
10 KHR0.01182 BRL
20 KHR0.02365 BRL
50 KHR0.05912 BRL
100 KHR0.11824 BRL
250 KHR0.29560 BRL
500 KHR0.59120 BRL
1000 KHR1.18239 BRL
2000 KHR2.36478 BRL
5000 KHR5.91195 BRL
10000 KHR11.82390 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Камбоджийский риель
1 BRL845.74200 KHR
5 BRL4228.71000 KHR
10 BRL8457.42000 KHR
20 BRL16914.84000 KHR
50 BRL42287.10000 KHR
100 BRL84574.20000 KHR
250 BRL211435.50000 KHR
500 BRL422871.00000 KHR
1000 BRL845742.00000 KHR
2000 BRL1691484.00000 KHR
5000 BRL4228710.00000 KHR
10000 BRL8457420.00000 KHR