5 ريال كمبودي إلى يورو

تحويل KHR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٥ khr
٠٫٠٠ eur

1.00000 KHR = 0.00023 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 06:27
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KHR إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 EUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37131.583660.94567.3173523.280283.16250.822944
1CAD0.72923511.154860.6895845.3360716.977260.6450.600119
1AUD0.631450.86590710.5971164.6205414.700352.5130.519648
1EUR1.05751.450151.6747217.738124.619587.94430.8702

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / اليورو
1 KHR0.00023 EUR
5 KHR0.00114 EUR
10 KHR0.00229 EUR
20 KHR0.00457 EUR
50 KHR0.01143 EUR
100 KHR0.02287 EUR
250 KHR0.05717 EUR
500 KHR0.11434 EUR
1000 KHR0.22869 EUR
2000 KHR0.45738 EUR
5000 KHR1.14344 EUR
10000 KHR2.28688 EUR
معدلات التحويل اليورو / ريال كمبوديا
1 EUR4372.76000 KHR
5 EUR21863.80000 KHR
10 EUR43727.60000 KHR
20 EUR87455.20000 KHR
50 EUR218638.00000 KHR
100 EUR437276.00000 KHR
250 EUR1093190.00000 KHR
500 EUR2186380.00000 KHR
1000 EUR4372760.00000 KHR
2000 EUR8745520.00000 KHR
5000 EUR21863800.00000 KHR
10000 EUR43727600.00000 KHR