ألف رينغيت ماليزي إلى ريال كمبودي

تحويل MYR إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 myr
857,471 khr

1.00000 MYR = 857.47100 KHR

Mid-market exchange rate at 22:55
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344151.5324582.84580.922450.7900771.355756.0533
1 SGD0.74396511.1400961.63430.6862190.5877891.0085941.7017
1 AUD0.652550.877125154.0610.60190.5155650.88466236.5776
1 INR0.01207060.01622470.018497610.01113370.009536710.01636410.676598

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / ريال كمبوديا
1 MYR857.47100 KHR
5 MYR4287.35500 KHR
10 MYR8574.71000 KHR
20 MYR17149.42000 KHR
50 MYR42873.55000 KHR
100 MYR85747.10000 KHR
250 MYR214367.75000 KHR
500 MYR428735.50000 KHR
1000 MYR857471.00000 KHR
2000 MYR1714942.00000 KHR
5000 MYR4287355.00000 KHR
10000 MYR8574710.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / رينغيت ماليزي
1 KHR0.00117 MYR
5 KHR0.00583 MYR
10 KHR0.01166 MYR
20 KHR0.02332 MYR
50 KHR0.05831 MYR
100 KHR0.11662 MYR
250 KHR0.29156 MYR
500 KHR0.58311 MYR
1000 KHR1.16622 MYR
2000 KHR2.33244 MYR
5000 KHR5.83110 MYR
10000 KHR11.66220 MYR