Kamboçya rielinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile KHR → AUD çevirin

1.000 khr
0,38 aud

1.00000 KHR = 0.00038 AUD

08:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.539170.931757.193623.723883.02710.796654
1 CAD0.73896211.137390.6885275.315817.530961.35390.588697
1 AUD0.64970.87920710.6053584.6736815.413453.94270.517586
1 EUR1.073251.452381.6519217.7205325.461589.10880.854985

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Kamboçya rielinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Avustralya Doları
1 KHR0.00038 AUD
5 KHR0.00189 AUD
10 KHR0.00378 AUD
20 KHR0.00755 AUD
50 KHR0.01888 AUD
100 KHR0.03776 AUD
250 KHR0.09439 AUD
500 KHR0.18878 AUD
1000 KHR0.37755 AUD
2000 KHR0.75511 AUD
5000 KHR1.88776 AUD
10000 KHR3.77553 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Kamboçya Rieli
1 AUD2648.63000 KHR
5 AUD13243.15000 KHR
10 AUD26486.30000 KHR
20 AUD52972.60000 KHR
50 AUD132431.50000 KHR
100 AUD264863.00000 KHR
250 AUD662157.50000 KHR
500 AUD1324315.00000 KHR
1000 AUD2648630.00000 KHR
2000 AUD5297260.00000 KHR
5000 AUD13243150.00000 KHR
10000 AUD26486300.00000 KHR