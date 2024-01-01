Kamboçya rielinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile KHR → USD çevirin

1.000 khr
0,25 usd

1.00000 KHR = 0.00025 USD

17:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.540.931957.193623.716783.02980.796908
1 CAD0.73896211.1380.6886555.315817.525361.35580.588885
1 AUD0.649350.87873310.6051444.6711615.400453.91540.517472
1 EUR1.073051.45211.652517.7190925.448589.09510.855135

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Kamboçya rielinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / ABD Doları
1 KHR0.00025 USD
5 KHR0.00123 USD
10 KHR0.00245 USD
20 KHR0.00491 USD
50 KHR0.01226 USD
100 KHR0.02453 USD
250 KHR0.06132 USD
500 KHR0.12265 USD
1000 KHR0.24530 USD
2000 KHR0.49059 USD
5000 KHR1.22648 USD
10000 KHR2.45296 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Kamboçya Rieli
1 USD4076.70000 KHR
5 USD20383.50000 KHR
10 USD40767.00000 KHR
20 USD81534.00000 KHR
50 USD203835.00000 KHR
100 USD407670.00000 KHR
250 USD1019175.00000 KHR
500 USD2038350.00000 KHR
1000 USD4076700.00000 KHR
2000 USD8153400.00000 KHR
5000 USD20383500.00000 KHR
10000 USD40767000.00000 KHR