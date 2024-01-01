Kamboçya rielinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile KHR → INR çevirin

1.000 khr
20,37 inr

1.00000 KHR = 0.02037 INR

08:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0733589.12161.452511.652320.948518.311
1 GBP1.1691211.25495104.21.698261.931881.1089121.4091
1 USD0.931650.796844183.03131.353251.539410.8836517.0597
1 INR0.01122060.009596920.012043710.01629810.01854010.01064240.205461

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Kamboçya rielinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

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KHR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Hindistan Rupisi
1 KHR0.02037 INR
5 KHR0.10184 INR
10 KHR0.20367 INR
20 KHR0.40735 INR
50 KHR1.01836 INR
100 KHR2.03673 INR
250 KHR5.09183 INR
500 KHR10.18365 INR
1000 KHR20.36730 INR
2000 KHR40.73460 INR
5000 KHR101.83650 INR
10000 KHR203.67300 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Kamboçya Rieli
1 INR49.09840 KHR
5 INR245.49200 KHR
10 INR490.98400 KHR
20 INR981.96800 KHR
50 INR2454.92000 KHR
100 INR4909.84000 KHR
250 INR12274.60000 KHR
500 INR24549.20000 KHR
1000 INR49098.40000 KHR
2000 INR98196.80000 KHR
5000 INR245492.00000 KHR
10000 INR490984.00000 KHR