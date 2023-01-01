5000 ريال كمبودي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل KHR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ khr
٢٨٫١٥ czk

1.00000 KHR = 0.00563 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 06:24
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KHR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 CZK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87031.057487.92391.450221.675090.946619.2752
1GBP1.1490311.21495101.0241.66631.924671.0876722.1472
1USD0.94570.823079183.1511.37151.584160.895218.2289
1INR0.01137350.009898610.012026310.01649410.01905160.0107660.219226

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KHR0.00563 CZK
5 KHR0.02815 CZK
10 KHR0.05629 CZK
20 KHR0.11258 CZK
50 KHR0.28145 CZK
100 KHR0.56290 CZK
250 KHR1.40725 CZK
500 KHR2.81451 CZK
1000 KHR5.62901 CZK
2000 KHR11.25802 CZK
5000 KHR28.14505 CZK
10000 KHR56.29010 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / ريال كمبوديا
1 CZK177.65100 KHR
5 CZK888.25500 KHR
10 CZK1776.51000 KHR
20 CZK3553.02000 KHR
50 CZK8882.55000 KHR
100 CZK17765.10000 KHR
250 CZK44412.75000 KHR
500 CZK88825.50000 KHR
1000 CZK177651.00000 KHR
2000 CZK355302.00000 KHR
5000 CZK888255.00000 KHR
10000 CZK1776510.00000 KHR