1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال كمبودي

تحويل CZK إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
177.86 khr

Kč1.000 CZK = ៛177.9 KHR

Mid-market exchange rate at 21:18
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CZK إلى KHR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.884.30791.78836.6820.946
1 USD0.91510.7831,370.183.9483.96233.5550.866
1 GBP1.1681.27711,749.175.03107.18642.8361.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / ريال كمبوديا
1 CZK١٧٧٫٨٦٤٠٠ KHR
5 CZK٨٨٩٫٣٢٠٠٠ KHR
10 CZK١٬٧٧٨٫٦٤٠٠٠ KHR
20 CZK٣٬٥٥٧٫٢٨٠٠٠ KHR
50 CZK٨٬٨٩٣٫٢٠٠٠٠ KHR
100 CZK١٧٬٧٨٦٫٤٠٠٠٠ KHR
250 CZK٤٤٬٤٦٦٫٠٠٠٠٠ KHR
500 CZK٨٨٬٩٣٢٫٠٠٠٠٠ KHR
1000 CZK١٧٧٬٨٦٤٫٠٠٠٠٠ KHR
2000 CZK٣٥٥٬٧٢٨٫٠٠٠٠٠ KHR
5000 CZK٨٨٩٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ KHR
10000 CZK١٬٧٧٨٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KHR٠٫٠٠٥٦٢ CZK
5 KHR٠٫٠٢٨١١ CZK
10 KHR٠٫٠٥٦٢٢ CZK
20 KHR٠٫١١٢٤٥ CZK
50 KHR٠٫٢٨١١١ CZK
100 KHR٠٫٥٦٢٢٣ CZK
250 KHR١٫٤٠٥٥٧ CZK
500 KHR٢٫٨١١١٤ CZK
1000 KHR٥٫٦٢٢٢٨ CZK
2000 KHR١١٫٢٤٤٥٦ CZK
5000 KHR٢٨٫١١١٤٠ CZK
10000 KHR٥٦٫٢٢٢٨٠ CZK