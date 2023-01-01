الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار صربي

تحويل CZK إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٤٨٬٠٠٢٫٣٠ rsd

1.00000 CZK = 4.80023 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:9 UTC
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CZK إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065988.62961.438431.664040.967518.2334
1GBP1.1541311.23015102.2871.660091.920461.1166321.0431
1USD0.93820.812909183.151.34951.561160.907717.1061
1INR0.01128290.009776420.012026510.01622970.01877520.01091640.205726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الدينار الصربي
1 CZK4.80023 RSD
5 CZK24.00115 RSD
10 CZK48.00230 RSD
20 CZK96.00460 RSD
50 CZK240.01150 RSD
100 CZK480.02300 RSD
250 CZK1200.05750 RSD
500 CZK2400.11500 RSD
1000 CZK4800.23000 RSD
2000 CZK9600.46000 RSD
5000 CZK24001.15000 RSD
10000 CZK48002.30000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 RSD0.20832 CZK
5 RSD1.04161 CZK
10 RSD2.08323 CZK
20 RSD4.16646 CZK
50 RSD10.41615 CZK
100 RSD20.83230 CZK
250 RSD52.08075 CZK
500 RSD104.16150 CZK
1000 RSD208.32300 CZK
2000 RSD416.64600 CZK
5000 RSD1041.61500 CZK
10000 RSD2083.23000 CZK