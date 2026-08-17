الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار صربي

حوّل CZK إلى RSD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 4.850 RSD
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى RSD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى RSD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى RSD اليوم

CZKRSD
1 CZK4.85 RSD
5 CZK24.25 RSD
10 CZK48.50 RSD
20 CZK97.00 RSD
50 CZK242.49 RSD
100 CZK484.98 RSD
250 CZK1,212.46 RSD
500 CZK2,424.92 RSD
1000 CZK4,849.84 RSD
2000 CZK9,699.68 RSD
5000 CZK24,249.20 RSD
10000 CZK48,498.40 RSD
RSDCZK
1 RSD0.21 CZK
5 RSD1.03 CZK
10 RSD2.06 CZK
20 RSD4.12 CZK
50 RSD10.31 CZK
100 RSD20.62 CZK
250 RSD51.55 CZK
500 RSD103.10 CZK
1000 RSD206.19 CZK
2000 RSD412.39 CZK
5000 RSD1,030.97 CZK
10000 RSD2,061.93 CZK

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