10 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار صربي

تحويل CZK إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

10 czk
46.46 rsd

Kč1.000 CZK = РСД4.646 RSD

Mid-market exchange rate at 22:12
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CZK إلى RSD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.284.30691.73936.7140.946
1 USD0.91510.7831,369.693.93983.92233.5850.865
1 GBP1.1681.27711,748.755.029107.14742.881.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0250.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الدينار الصربي
1 CZK٤٫٦٤٦٣٢ RSD
5 CZK٢٣٫٢٣١٦٠ RSD
10 CZK٤٦٫٤٦٣٢٠ RSD
20 CZK٩٢٫٩٢٦٤٠ RSD
50 CZK٢٣٢٫٣١٦٠٠ RSD
100 CZK٤٦٤٫٦٣٢٠٠ RSD
250 CZK١٬١٦١٫٥٨٠٠٠ RSD
500 CZK٢٬٣٢٣٫١٦٠٠٠ RSD
1000 CZK٤٬٦٤٦٫٣٢٠٠٠ RSD
2000 CZK٩٬٢٩٢٫٦٤٠٠٠ RSD
5000 CZK٢٣٬٢٣١٫٦٠٠٠٠ RSD
10000 CZK٤٦٬٤٦٣٫٢٠٠٠٠ RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 RSD٠٫٢١٥٢٢ CZK
5 RSD١٫٠٧٦١٢ CZK
10 RSD٢٫١٥٢٢٤ CZK
20 RSD٤٫٣٠٤٤٨ CZK
50 RSD١٠٫٧٦١٢٠ CZK
100 RSD٢١٫٥٢٢٤٠ CZK
250 RSD٥٣٫٨٠٦٠٠ CZK
500 RSD١٠٧٫٦١٢٠٠ CZK
1000 RSD٢١٥٫٢٢٤٠٠ CZK
2000 RSD٤٣٠٫٤٤٨٠٠ CZK
5000 RSD١٬٠٧٦٫١٢٠٠٠ CZK
10000 RSD٢٬١٥٢٫٢٤٠٠٠ CZK