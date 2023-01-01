فرنك سويسري إلى دينار صربي

تحويل CHF إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
121686 rsd

1.00000 CHF = 121.68600 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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CHF إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 RSD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.657040.957418.2217
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.919091.1088121.1034
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557510.899917.1273
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878220.0108520.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدينار الصربي
1 CHF121.68600 RSD
5 CHF608.43000 RSD
10 CHF1216.86000 RSD
20 CHF2433.72000 RSD
50 CHF6084.30000 RSD
100 CHF12168.60000 RSD
250 CHF30421.50000 RSD
500 CHF60843.00000 RSD
1000 CHF121686.00000 RSD
2000 CHF243372.00000 RSD
5000 CHF608430.00000 RSD
10000 CHF1216860.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الفرنك السويسري
1 RSD0.00822 CHF
5 RSD0.04109 CHF
10 RSD0.08218 CHF
20 RSD0.16436 CHF
50 RSD0.41089 CHF
100 RSD0.82179 CHF
250 RSD2.05447 CHF
500 RSD4.10895 CHF
1000 RSD8.21789 CHF
2000 RSD16.43578 CHF
5000 RSD41.08945 CHF
10000 RSD82.17890 CHF