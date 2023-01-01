روبية إندونيسية إلى دينار صربي

تحويل IDR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٧٬١٦٠٫٦٥ rsd

1.00000 IDR = 0.00716 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:48 UTC
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IDR إلى RSD مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.6281.438891.661990.9634518.3109
1GBP1.1523411.2284102.131.658091.915191.1102221.1005
1USD0.93810.814067183.14071.34981.559090.903817.1772
1INR0.01128310.009791440.012027810.01623510.01875240.01087070.206604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الدينار الصربي
1 IDR0.00716 RSD
5 IDR0.03580 RSD
10 IDR0.07161 RSD
20 IDR0.14321 RSD
50 IDR0.35803 RSD
100 IDR0.71607 RSD
250 IDR1.79016 RSD
500 IDR3.58033 RSD
1000 IDR7.16065 RSD
2000 IDR14.32130 RSD
5000 IDR35.80325 RSD
10000 IDR71.60650 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الروبية الإندونيسية
1 RSD139.65200 IDR
5 RSD698.26000 IDR
10 RSD1396.52000 IDR
20 RSD2793.04000 IDR
50 RSD6982.60000 IDR
100 RSD13965.20000 IDR
250 RSD34913.00000 IDR
500 RSD69826.00000 IDR
1000 RSD139652.00000 IDR
2000 RSD279304.00000 IDR
5000 RSD698260.00000 IDR
10000 RSD1396520.00000 IDR