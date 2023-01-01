يوان صيني إلى دينار صربي

تحويل CNY إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
14994.10 rsd

1.00000 CNY = 14.99410 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:6 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CNY إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 RSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.065788.58771.437471.662170.964318.2072
1GBP1.1558711.23195102.4071.661721.921471.114621.0475
1USD0.938250.811721183.12631.348851.55970.904817.0847
1INR0.01128820.009764920.012029910.01622650.0187630.01088460.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الدينار الصربي
1 CNY14.99410 RSD
5 CNY74.97050 RSD
10 CNY149.94100 RSD
20 CNY299.88200 RSD
50 CNY749.70500 RSD
100 CNY1499.41000 RSD
250 CNY3748.52500 RSD
500 CNY7497.05000 RSD
1000 CNY14994.10000 RSD
2000 CNY29988.20000 RSD
5000 CNY74970.50000 RSD
10000 CNY149941.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / Chinese Yuan RMB
1 RSD0.06669 CNY
5 RSD0.33346 CNY
10 RSD0.66693 CNY
20 RSD1.33386 CNY
50 RSD3.33464 CNY
100 RSD6.66928 CNY
250 RSD16.67320 CNY
500 RSD33.34640 CNY
1000 RSD66.69280 CNY
2000 RSD133.38560 CNY
5000 RSD333.46400 CNY
10000 RSD666.92800 CNY