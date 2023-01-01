دولار أمريكي إلى دينار صربي

تحويل USD إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٠٩٬٥٠٥ rsd

1.00000 USD = 109.50500 RSD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:25 UTC
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USD إلى RSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 RSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.65580.957618.212
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917261.1088521.0878
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556780.9003517.123
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877340.01085740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / الدينار الصربي
1 USD109.50500 RSD
5 USD547.52500 RSD
10 USD1095.05000 RSD
20 USD2190.10000 RSD
50 USD5475.25000 RSD
100 USD10950.50000 RSD
250 USD27376.25000 RSD
500 USD54752.50000 RSD
1000 USD109505.00000 RSD
2000 USD219010.00000 RSD
5000 USD547525.00000 RSD
10000 USD1095050.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / دولار أمريكي
1 RSD0.00913 USD
5 RSD0.04566 USD
10 RSD0.09132 USD
20 RSD0.18264 USD
50 RSD0.45660 USD
100 RSD0.91320 USD
250 RSD2.28300 USD
500 RSD4.56600 USD
1000 RSD9.13200 USD
2000 RSD18.26400 USD
5000 RSD45.66000 USD
10000 RSD91.32000 USD