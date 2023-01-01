دولار أمريكي إلى دينار صربي
تحويل USD إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار صربي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / الدينار الصربي
|1 USD
|109.50500 RSD
|5 USD
|547.52500 RSD
|10 USD
|1095.05000 RSD
|20 USD
|2190.10000 RSD
|50 USD
|5475.25000 RSD
|100 USD
|10950.50000 RSD
|250 USD
|27376.25000 RSD
|500 USD
|54752.50000 RSD
|1000 USD
|109505.00000 RSD
|2000 USD
|219010.00000 RSD
|5000 USD
|547525.00000 RSD
|10000 USD
|1095050.00000 RSD